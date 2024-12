Noiz brinda al successo in municipio

Da Sant’Ermete "al podio mondiale nella patria della birra, in Germania, con la loro birra Gustav prodotta a Santarcangelo. Che è un po’ come se due tedeschi vincessero il palio della Piadina alla Fiera di San Martino". Il traguardo meritava di essere festeggiato con un brindisi in municipio, dove (nei giorni scorsi) il sindaco Filippo Sacchetti ha ricevuto Marco Brussolo e Michele Del Vecchio, i titolari del birrificio artigianale Noiz di Sant’Ermete. A fine novembre la loro birra Gustav ha ottenuto all’European beer star di Norimberga, il campionato internazionale delle birre, una medaglia di bronzo nella categoria Vienna Lager.

"Marco e Michele – dice Sacchetti – con il loro birrificio Noiz stanno continuando a tenere alto il nome della nostra città, con grande attenzione a Santarcangelo". Già perché il Noiz produce anche una speciale birra... di San Martino.