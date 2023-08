Noleggio abusivo Diportista multato

Utilizzava abusivamente la propria imbarcazione per attività di noleggiolocazione per i turisti, ma è stato scoperto e multato. L’uomo è stato sorpreso durante l’attività di controllo svolta quotidianamente dal personale della guardia costiera di Rimini a Porto Verde, frazione di Misano. Salgono a cinque così iverbali amministrativi elevati in una sola settimana dal personale della Guardia costiera per irregolarità nel diporto (patente nautica scaduta, pesca sportiva sotto le piattaforme e navigazione sotto i 300 metri dalla riva). L’ultima infrazione è stata rilevata domemica dai militari della Capitaneria di porto di Rimini, impegnati, a terra e via mare nelle operazioni di vigilanza lungo il tratto di costa da Bellaria a Cattolica. Il comandante di una barca da diporto è stato, infatti, sorpreso a violare il codice della nautica per esercizio abusivo dell’attività di noleggio. Per lui un verbale di 3.670 euro. Nei giorni scorsi due imbarcazioni sono state sorprese a navigare entro i trecento metri dalla costa con il pericolo di investire i bagnanti. Per loro una sanzione di 130 euro ciascuno. Controlli estesi anche via terra dove sono state indagati cinque soggetti per scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura in mancanza di autorizzazione.