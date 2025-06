Nomadi accampati all’area Campana. Blitz dei vigili per mandarli via

Accampati come fossero in un camping... I bambini che giocano, le mogli che lavano e stendono i panni al sole, i loro mariti in giro. Solo che stavolta i nomadi non si sono fermati con camper e roulotte nella zona artigianale lungo la via Emilia, tra i capannoni delle attività (che rimane una delle loro ’mete’ preferite). Stavolta la carovana si è accampata nel parcheggio dell’area Campana. Insomma: a poche centinaia di metri dal centro storico.

L’invasione dei nomadi, l’ennesima di questa stagione, è avvenuta martedì. Le famiglie si sono presentate nell’area Campana a bordo di tre mezzi (un camper e auto con roulotte a rimorchio) in tarda mattinata. In tutto erano una quindicina di persone. La loro presenza naturalmente non poteva passare inosservata: l’area Campana è circondata da case e condomini. Alcuni residenti si sono attaccati al telefono e hanno avvertito subito la polizia locale. E i vigili, nel giro di poco, sono arrivati sul posto e hanno intimato lo sgombero ai nomadi. Alla vista degli agenti, non hanno opposto resistenza. Intorno alle 18 il gruppo ha fatto i bagagli e ha lasciato l’area Campana. Quella di martedì non è stata la prima volta in cui i nomadi si sono accampati lì. C’erano già stati altri episodi, in passato. Ma era effettivamente da molto tempo che quel parcheggio a due passi dal centro storico non veniva invaso dalle carovane. Se è vero che i nomadi, quando i vigili sono intervenuti, non hanno fatto particolare resistenza e sono andati via poco dopo, tra i residenti resta l’allarme: "Siamo soltanto a inizio giugno: quante volte ancora li ritroveremo accampati da queste parti?". Anche perché "qui all’area Campana trovano tutto: l’acqua, gli allacci per l’elettricità". E i bagni pubblici si trovano a due passi, nel parco della Fiera. Il blitz di martedì contro i nomadi è stato l’ennesimo condotto degli agenti della polizia locale in questi mesi.

Da gennaio a oggi si contano già 29 interventi per sgomberare le carovane. La maggior parte dei blitz è avvenuta negli ultimi mesi. I gruppi di nomadi (specialmente quelli che arrivano da Noto) in estate fanno spesso la spola lungo la via Emilia, tra Rimini, Santarcangelo, Cesena.