Nomadi ’accampati’ da Amazon

L’invasione è ricominciata. Puntuali come a ogni estate sono ripresi gli accampamenti abusivi dei nomadi a Santarcangelo. E ieri gli agenti della polizia locale sono dovuti intervenire nel maxi parcheggio di fronte allo stabilimento di Amazon, in via Tosi. Alcune carovane hanno occupato l’area di sosta del centro Teorema. Un parcheggio che, almeno sulla carta, è gestito e custodito e non dovrebbe essere accessibile agli ospiti ’indesiderati’. Ma i nomadi sono riusciti a entrare comunque nel parcheggio, piantando (letteralmente) le tende.

Quando i vigili ieri sono intervenuti avevano già apparecchiato le tavole nel parcheggio e steso il bucato. Una ventina le persone dell’accampamento abusivo, tra cui parecchi bambini e donne. I nomadi, alla vista delle divise, non hanno fatto particolare resistenza e dopo un po’ hanno raccolto le loro cose. Lasciando (come spesso capita) vari rifiuti nella zona. Le incursioni dei nomadi nelle aree produttive e artigianali lungo la via Emilia, a Santarcangelo, non sono certo una novità. In passato però si erano accampati sempre in altre aree, in particolare la zona artigianale al confine con Santa Giustina e quella lungo la strada di Gronda. Lo ’sbarco’ in via Tosi rappresenta una novità.

Ieri, prima dell’arrivo della polizia locale, si contavano almeno quattro roulotte nel parcheggio di fronte ad Amazon. E’ probabile che alcuni dei nomadi accampatisi ieri lì, siano gli stessi che – da alcune settimane – fanno sosta al Caar, il Centro agroalimentare di Rimini, che dista appena un paio di chilometri dal centro Teorema e da Amazon. La preoccupazione è elevata, tra i gestori delle attività presenti a Teorema. Si teme che quella di ieri sia stata solo la prima di una lunga serie di incursione delle carovane nomadi in via Tosi.