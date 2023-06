Nomadi, inizia la festa Il concerto e la mostra

Conto alla rovescia a Riccione per il concerto che I Nomadi terranno sabato alle 21 in piazzale Roma, in occasione del loro sessantesimo compleanno. Come concordato con la sindaca Daniela Angelini l’incasso, al netto delle spese sostenute, sarà devoluto a due realtà locali. Si tratta di Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) di Riccione e Ail (Associazione italiana leucemie) della provincia di Rimini. I biglietti a 10 euro (più tre di prevendita), si possono acquistare non solo online sulla piattaforma VivaTicket, ma anche a Villa Mussolini da domani (venerdì) alle 18, quando verrà inaugurata la mostra "Augusto Daolio. Uno sguardo libero".

L’esposizione che resterà aperta fino a domenica, racconta l’indimenticabile Augusto attraverso una notevole quantità di materiale concesso dalla compagna Rosanna Fantuzzi e dall’Associazione Augusto per la Vita. Curata da Stefania Carretti, Lorenzo Immovilli ed Erika Profumieri dell’Associazione culturale Innovazione cultura società di Reggio Emilia, propone anche stralci di diari di viaggio mai esposti. L’ingresso è libero.

In serata, alle 21 nel giardino di Villa Mussolini si passerà al racconto della band musicale più longeva dopo i Rolling Stones. Beppe Carletti, cofondatore de I Nomadi, nonché compositore e polistrumentista, presenterà il suo libro "Una voglia di ballare che faceva luce. Il romanzo di noi Nomadi", scritto con Gianluca Morozzi. Una storia che, sbocciata a Novellara, di fatto è partita il 13 giugno 1963, proprio da Riccione, quel Frankfur bar, dove il gruppo si esibì in due concerti quotidiani per 77 giorni consecutivi. La prima cittadina ha inoltre inviato una lettera aperta ad associazioni economiche, culturali e sociali, comitati e club di prodotto del territorio per invitare tutti a partecipare alla tre giorni di eventi. "La band ha scelto la nostra Riccione per celebrare questo importante traguardo - ha scritto la sindaca -. Sono lieta di invitarvi all’inaugurazione della mostra e al racconto pubblico di questa grande storia iniziata dal bar Frankfurt di Riccione insieme a Beppe Carletti e Gianluca Morozzi".

Nives Concolino