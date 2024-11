Nominati 54 nuovi ministri per la Diocesi riminese

Cinquantaquattro nuovi ministri per la Diocesi Riminese. Verranno istituiti oggi alle 16, in basilica cattedrale a Rimini dal vescovo monsignor Nicolò Anselmi (nella foto). Riceveranno il mandato al ministero ecclesiale. Si tratta di 40 donne e 14 uomini che hanno accettato di intraprendere un percorso per mettersi al servizio delle proprie comunità e zone pastorali. La richiesta è partita dai rispettivi parroci. Nello specifico si tratta di 12 accoliti di cui 8 donne, un dato importante perché è la prima volta che accade. Riceveranno il mancato anche 12 lettori, di cui 10 donne, e 29 ministri straordinari della comunione eucaristica, di cui 22 donne. "La parola di Dio è entrata in me già all’inizio della mia vita con il battesimo e quel piccolo seme si è incarnato e fortificato scoprendo l’amore per Gesù – dice Sabrina Boschetti della parrocchia Gesù Redentore di Riccione, neo accolito, uno dei nuovi ministri –. Crescendo ho accolto la chiamata di don Franco per il cammino di catechista, poi ho frequentato la scuola di Teologia pastorale, mi è stato proposto il percorso dei Cenacoli che ancora oggi conduco. La mia forza in tanta piccolezza è stata di credere che la sua parola avrebbe sempre illuminato la mia vita. Vivo attraverso il cuore questo ministero di servizio, non come un raggiungimento, ma come l’inizio di una grande storia d’amore". Il ministro serve anche all’altare e coordina la distribuzione della comunione. Nella Diocesi di Rimini "attualmente prestano servizio oltre mille ministri istituiti – sottolinea Paolo Antonini, membro dell’Ufficio liturgico diocesano –. Di questi 210 sono accoliti, 122 lettori e 682 ministri straordinari della comunione eucaristica".