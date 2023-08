Nominati i docenti di sostegno, martedì tocca ai supplenti

Si avvicinano alle duecento le assegnazioni di ruolo per gli insegnanti di sostegno fatte nelle ultime settimane. Nella provincia riminese erano tanti i posti vacanti. Così, guardando gli atti sulle assegnazioni, se ne contano più di 170 concentrate soprattutto nelle scuole superiori, circa un centinaio. Tante sono le assegnazioni per le elementari dove si arriva alla cinquantina, mentre sono esattamente la metà per le scuole secondarie inferiori, le medie. Per quanto riguarda gli organici scolastici, i numeri dei supplenti si sapranno la prossima settimana. "Tra pochi giorni, penso già martedì, - spiega Antonio Pagnotta per la Uil - avremo la prima tornata di nomine sulle supplenze da parte delle scuole, riferite alla graduatoria provinciale".

Gli uffici scolastici e le segreterie degli istituti e dei circoli sono al lavoro per gestire le esigenze che assumono numeri considerevoli se si considera l’intera provincia. Il numero di insegnanti che a metà settembre entrerà in classe si aggira sui 4mila tra quelli confermati, e le nuove entrate, di ruolo e supplenti.