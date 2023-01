"Non aumenteremo la Tari Calendario degli eventi a febbraio"

Tari congelata, almeno per il momento. C’è poi lo spettro delle pale eoliche in mare e quello dei divieti di balneazione che mandarono al macero l’immagine della Riviera la scorsa estate. Il faccia a faccia tra le categorie e sindaca e giunta, chiesto dalle stese associazioni, ha consentito di mettere sul tavolo le spine e le preoccupazioni delle attività economiche e turistiche in città. Partiamo dai divieti di balneazione. "Massimo impegno da parte nostra – ha ribadito la sindaca Daniela Angelini –. Siamo già in contatto con tutti gli attori coinvolti, partendo dalla Regione e lavoreremo in sinergia con loro per definire le modalità sui controlli. Oltre al problema dei divieti per noi la qualità delle acque ha la precedenza". Dai bagnini agli albergatori, l’imperativo è evitare il ripetersi di quanto accaduto un anno fa, con divieti a ripetizione lungo la costa e il massacro mediatico alla vigilia di agosto. Prima di pensare all’estate ci sono le tasse, e l’aumento della Tari è il timore più grande. "La Tari non viene definita all’interno del bilancio di previsione ma sarà oggetto di decisione nei prossimi mesi in ambito di Agenzia Atersir sulla base del Pef (Piano economico finanziario), già approvato l’anno scorso per il biennio 2022-2023. Come amministrazione siamo impegnati per evitare eventuali aumenti agendo anche sui contenimenti possibili riferiti alla parte di competenza comunale" dice l’assessore al Bilancio Alessandro Nicolardi che ha voluto puntualizzare anche la situazione dell’imposta di soggiorno. "Le nuove tariffe dovevano partire dal 20 gennaio, ma stiamo cercando di posticipare la partenza di qualche giorno vista la concomitanza con il Sigep". Fabrizio Vagnini di Confesercenti ha poi sollevato il tema dell’impianto eolico in mare.

"Abbiamo risposto con delle osservazioni al progetto, ma tutti sappiamo che deciderà il Governo in carica – ribadisce la sindaca –. In qualità di rappresentante del Comune di Riccione ci siamo già espressi, ma nessun amministratore locale può decidere se fare o non fare il parco eolico. Nel caso in cui il Governo decida di andare avanti, come ha detto ad Ecomondo il ministro, lotterò per ottenere il meglio per la città partendo dalle osservazioni che abbiamo già presentato". Altra incognita sono gli eventi in primavera a partire dalla Pasqua. "Entro metà febbraio presenteremo il calendario con gli eventi" dice il primo cittadino. Al presidente del consiglio, Simone Gobbi, spetterà il compito di aggiornare su eventi e progetti di promo commercializzazione.

Andrea Oliva