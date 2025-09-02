"Non aumenteremo le tariffe di mense, nidi e trasporti scolastici"

Tariffe ferme per mense, nidi e trasporto scolastico. La Giunta di Bellaria Igea Marina ha approvato le quote per l’anno educativo 2025-2026 scegliendo di non ritoccarle al rialzo. "Una scelta che risponde alla volontà di guardare in maniera prioritaria all’educazione dei bambini e al benessere delle nostre famiglie", sottolinea il vicesindaco e assessore alla scuola Francesco Grassi. In un periodo in cui i bilanci domestici sono sotto pressione, l’amministrazione sceglie la via della stabilità. "Non volevamo gravare sulle famiglie in un momento non facile – spiega Grassi –. Soprattutto chi ha figli deve affrontare spese sempre più alte e inevitabili. Rivendichiamo l’impegno messo in campo con la volontà di stare vicino ai cittadini". Il dettaglio conferma l’impostazione: "Per la refezione scolastica – precisa il vicesindaco – le quote restano a 3,50 euro per l’infanzia e 4,50 per la primaria, con riduzioni a partire dal secondo figlio". Stessa logica per il trasporto: abbonamenti trimestrali da 40,50 euro e annuali tra 121,50 e 243 euro, anch’essi scontati dal secondo figlio.

Tariffe contenute anche per il pre-scuola, "con abbonamenti trimestrali a partire da 45 euro e annuali da 135". Il fiore all’occhiello restano i nidi d’infanzia, "con una copertura che sfiora il 100% delle richieste", puntualizza Grassi. Qui le rette, grazie ai fondi regionali e al rimborso Inps, diventano ancora più leggere: "Chi ha un Isee sotto i 25mila euro si troverà totalmente esentato dal pagamento". A questo si aggiungono le misure regionali: dal 4 settembre al 24 ottobre sarà possibile fare domanda per i contributi sui libri di testo destinati agli studenti sotto i 24 anni con Isee entro i 15.748,78 euro; mentre fino al 18 dicembre rimarrà aperta la possibilità di chiedere la gratuità degli abbonamenti al trasporto pubblico per le scuole secondarie.

"Una linea che ribadisce la centralità del sostegno alle famiglie – ribadisce Grassi – in un momento in cui il caro scuola si sente sempre più". Un segnale che acquista ancora più valore se guardato nel quadro provinciale: a Rimini, secondo l’analisi di Federconsumatori, riempire lo zaino in vista del nuovo anno costa oggi in media 658 euro per studente, con un rincaro dell’1,7% rispetto al 2024. Lo zaino resta la voce più onerosa, arrivando a 137 euro se griffato, mentre un diario di marca tocca i 21 euro. Senza contare aggiunti i libri di testo: 537 euro per le scuole medie, 808 euro per chi inizia le superiori, con un aumento del 13%. Mentre i costi salgono, Bellaria prova a tenere saldo un punto fermo: l’educazione come diritto da garantire, non come lusso da pagare.

Aldo Di Tommaso