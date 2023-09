"Non aumenteremo le tasse comunali e contrasteremo l’evasione fiscale"

Non un euro in più di tasse comunali. Questo l’intento della giunta comunale approvando le linee di indirizzo per la predisposizione del bilancio di previsione 2024-2026. L’assessore al Bilancio Juri Magrini sottolinea come non si intendono ritoccare le aliquote. Gli obiettivi sono tre: ottimizzazione e razionalizzazione della spesa; contenimento della pressione tributaria e contrasto all’evasione fiscale; coesione e sviluppo. Sul fronte della spesa, particolare attenzione sarà dedicata al contenimento dei consumi degli immobili comunali puntando sulle buone pratiche e sull’effcientamento energetico degli edifici e attraverso una razionalizzazione degli spazi. La progettazione della nuova sede unica degli uffici comunali nella zona della stazione va in questa direzione. Rispetto alle entrate, "anche il bilancio 2024-2026 avrà come obiettivo prioritario il contenimento della pressione tributaria, prevedendo l’invarianza delle aliquote e il mantenimento delle agevolazioni a favore di famiglie e imprese".

Tasse invariate, ma sempre più attenzione al recupero di quelle evase. La battaglia avverrà attraverso meccanismi per agevolare il pagamento dei tributi ed anche consolidando l’azione di controllo e di verifica. Per quanto riguarda il capitolo investimenti si punta su Pnrr e fondi europei "che si vuole continuare a monitorare allo scopo di proseguire nello sviluppo del territorio. Tra gli obiettivi anche la infrastrutturazione tecnologica per la transizione digitale".

Per l’assessore Magrini "è il primo passo del percorso che entro la fine dell’anno ci porterà all’approvazione di una manovra finanziaria che dovrà tenere conto del costante divenire del contesto socio economico in cui ci muoviamo – spiega l’assessore –. Il primo principio sta nella decisione di non ritoccare al rialzo i tributi comunali, confermando le aliquote e agevolazioni. Abbiamo intenzione di non arretrare sul fronte del contrasto all’evasione fiscale, in una prospettiva di equità e legalità, allo stesso tempo supportando e agevolando i contribuenti che vogliono regolarizzare la propria posizione. Proseguiremo nel percorso di razionalizzazione della spesa, senza rinunciare ma anzi rilanciando rispetto agli investimenti, lavorando per cogliere ogni occasioni di nuovo finanziamento da enti sovracomunali".