"Non avremo più autovelox fissi. Controlli affidati solo ai vigili"

Santarcangelo rinuncia agli autovelox fissi. Quelli installati lungo la via Emilia (vicino al cimitero) in realtà sono già stati ’spenti’ da tempo. Il Comune li ha disattivati dal 2024, dopo le varie sentenze della Cassazione che ha annullato multe fatte con apparecchi omologati. Gli autovelox di Santarcangelo erano stati regolarmente autorizzati, ma gli impianti usati non avevano il decreto di omologazione. Un problema comune a tante altre città dove vengono usate postazioni fisse di autovelox.

Nei mesi scorsi la Prefettura ha avviato, con i Comuni e la polizia stradale, una ricognizione su tutti gli autovelox fissi nel Riminese, per verificare se i dispositivi erano conformi alle nuove norme introdotte nel codice della strada in materia di autovelox. E Santarcangelo ha deciso di non usarli più. "L’orizzonte normativo della Cassazione è rimasto inalterato, le sanzioni con apparecchiatura non omologata sono da annullare, e chi va avanti lo stesso lo fa a suo rischio – premette l’assessore alla polizia locale Luca Paganelli – Noi stiamo procedendo con l’attività attraverso i box mobili (dove vengono collocati, di volta in volta, gli autovelox per i controlli) e il telelaser, con i nostri agenti che fermano e multano la gente sul posto. I controlli sulla velocità a Santarcangelo quindi ci sono e continueremo a farli, seppur non in maniera massiccia come quelli delle postazioni fisse".

Per quanto riguarda gli autovelox fissi, "nella cabina di regia – conclude Paganelli – non è emersa la necessità di postazioni fisse". Tradotto: gli autovelox lungo la via Emilia, che erano in un tratto dove il limite è di 90 km orari, non torneranno più in funzione. E il Comune per ora non intende installarne altri su altre strade.

Le uniche telecamere che sanzionano restano quelle della Ztl in centro storico e quelle ai semafori sulla vie Emilia e sulla Marecchiese. I Vistared agli incroci sono in funzione dal settembre 2024: nel primo anno hanno fatto 721 multe, a una media di circa 60 al mese. Il mese con più violazioni è stato finora ottobre 2024, con 99 sanzioni.