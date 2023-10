Non basta svegliarsi a ridosso del voto

Chi non muore si rivede. A meno di due anni dalla nomina a segretario politico del Pd Nerio Zanzini è redivivo. Non per iniziativa ’autonoma’ ma su richiesta di questa testata. Sono state rarissime le uscite pubbliche dalla sua nomina (7 dicembre 2021). Saranno state compensate da miriadi di incontri ’interni’? Può darsi, ma non risulta. Non risulta che le elezioni si vincano a colpi di incontri ristretti tra quattro gatti. Nè presentando un candidato semisconosciuto. Le alleanze, e viene da dire la politica, si costruisce giorno per giorno, un lavorìo di anni. Allargando il campo ai giovani e a quelli che non votano.

m.gra.