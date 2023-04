"Non c’è alcuna differenza rispetto alla scorsa estate"

"Non è cambiato niente rispetto all’estate scorsa! La durata del servizio di salvataggio all’interno del Comune di Rimini per quest’anno è stata fissata dall’ultimo weekend di maggio al terzo di settembre". Sono imbufaliti gli ’uomini rossi’ dell’Associazione marinai di salvataggio della provincia. Che avevano chiesto ai comuni costieri l’allungamento del servizio dal primo maggio al 30 settembre. E agli enti "di farsi carico del servizio di salvamento, rendendolo a tutti gli effetti quello che è: un servizio pubblico". L’estate scorsa, visto il caldo prolungato e il buon afflusso di turisti, 4 comuni costieri avevano prorogato di una settimana l’obbligo. Quest’anno, ad oggi, Rimini e Riccione hanno deciso per la settimana in più già da ora. Ma niente ’anticipo’ a maggio. Non basta ai salvataggi: "Ciò è quantomeno fuori luogo dal punto di vista etico e della responsabilità civica nei confronti dei turisti e dei fruitori della spiaggia in generale, poiché è ben palese che l’affluenza in spiaggia e la balneazione si attivano storicamente già dai primi giorni di maggio, con conseguenze spesso tragiche per assenza del servizio di salvataggio". L’Associazione ribadisce "l’importanza di imporre un ordinanza comunale, a garanzia della sicurezza della balneazione e in spiaggia, l’obbligatorietà dell’inizio già dal primo weekend di maggio, poiché i dati statistici raccolti dall’Associazione in autonomia tramite il documento di Report casistica interventi e tramite i dati forniti dalla centrale operativa del 118 di Ravenna parlano chiaro: nell’intero mese di maggio 2022 sono stati registrati ben 78 interventi dell’ambulanza in spiaggia all’interno della provincia di Rimini, di cui due sindrome da sommersione, due codici rossi e due decessi, il resto per casi di minor gravità". I salvataggi elencano "inoltre due interventi di rianimazione andati a buon fine nel primo giorno della settimana di proroga avvenuta nel 2022, merito anche della saggia decisione presa da parte di quattro Comuni costieri, con eccezione di Bellaria che ha ritenuto non opportuno prorogare il servizio pubblico di salvataggio fino al 18 settembre". Stesse dinamiche "nel corso del mese di settembre con servizio terminato". Segnalano infine che "gli stessi rappresentanti delle imprese balneari hanno più volte riferito pubblicamente che i mutamenti climatici negli ultimi anni concedono la possibilità di una stagionalità più estesa". Morale della favola: "Occorre anteporre la salvaguardia della salute e della vita ai meri e miseri interessi privati".