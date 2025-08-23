Non c’è Pace nel parco . La lista nera del comitato

Insorge il Comitato Ventena per contestare lo stato di abbandono del Parco della Pace, vero polmone verde di Cattolica e area frequentata da famiglie e bambini nei quartieri più popolosi della città a monte della ferrovia. "Il Parco della Pace è in uno stato pietoso _ ribadiscono alcuni residenti del Comitato Ventena _ i giochi per i bambini anziché essere sistemati sono stati rimossi. Per quanto riguarda i vialetti di ghiaia, che collegano le varie aree del parco, sono in gran parte dissestati, difficilmente praticabili sia in bici che a piedi, mentre le fogne non ricevono, per cui quando piove abbondantemente il parco è sempre allagato. Per non parlare della recinzione del laghetto interno che è da sistemare e dove andrebbero sostituiti i pali. L’amministrazione comunale ha comunicato che la recinzione andrebbe rifatta completamente, ma quello che sappiamo è che per ora rimane così. La fitodepurazione del laghetto non funziona come dovrebbe, le piante vanno sistemate e le griglie di scarico del lago andrebbero svuotate. Servono interventi strutturali e investimenti su un’area verde di enorme importanza per tutto il quartiere e per tutte le famiglie".

Il Comitato Ventena ribadisce anche la propria disponibilità a intervenire attraverso il volontariato cittadino. "All’inizio di questa legislatura _ continuano i cittadini _ abbiamo dato disponibilità per fare manutenzione come abbiamo sempre fatto con i nostri volontari, ma da Palazzo Mancini non siamo stati contattati e quindi abbiamo lasciato perdere, ma dispiace molto vedere l’attuale situazione. Nel settembre 2023 avevamo fatto un incontro pubblico proprio al parco dove avevamo ribadito sempre le stesse cose all’amministrazione comunale ed erano presenti anche i cittadini delle altre vie. L’unica vera decisione nel nostro quartiere è stata quella di sistemare via del Giglio dove hanno tagliato 78 pini con le polemiche che tutti conoscono. Ora chiediamo che si intervenga il prima possibile sul primo parco cittadino con un investimento significativo e recuperandolo a uno stato di decoro necessario, considerando anche il numero di famiglie, ragazzi e cittadini, oltre che turisti, che ne fanno uso".