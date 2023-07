Non c’è pace per le divise "Troppe aggressioni"

Non c’è pace per le forze dell’ordine riminesi. Come sempre, in piena estate, aumenta il carico di lavoro che grava sulle spalle delle divise impegnate nel garantire ordine pubblico e sicurezza. Di pari passo aumentano però anche i pericoli ai quali gli operatori sono esposti. A lanciare l’allarme è la segreteria provinciale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia (Siulp). "Questa settimana solo a Rimini vi sono state due aggressioni ai danni rispettivamente di un militare dell’esercito e di un poliziotto, aggrediti mentre svolgevano il loro lavoro di pattugliamento. Ha fatto scalpore soprattutto l’aggressione, che ha tirato in ballo una pattuglia dell’esercito dove un esagitato dopo aver aggredito le divise ha tentato di impossessarsi della pistola d’ordinanza di uno dei militari, non riuscendo nella folle impresa solo per la prontezza degli operanti che hanno prontamente bloccato l’aggressore. Nell’esprimere massima vicinanza al personale sia dell’esercito che della polizia aggredito nell’espletamento del dovere - scrive il segretario provinciale Monica Staurenghi - chiediamo ancora una volta di intervenire in un settore, quello delle helping profession, che statistiche alla mano arriva a contare un aggressione ogni pochi minuti. Numeri inaccettabili, com’è inaccettabile lasciare impuniti determinati comportamenti. Da anni il Siulp - prosegue il segretario provinciale - sta richiamando l’attenzione dei Governi, sulla necessità di intervenire con una norma ad hoc per la tutela dell’helping profession. Professioni che oggi registrano sempre maggiori sofferenze per la grave carenza di personale. E il fenomeno si sta allargando a macchia d’olio perché la malvivenza ha maturato la certezza dell’impunità, e oggi continuano a delinquere e a malmenare anche davanti a dei poliziotti, perché sanno che non gli succede nulla. Ci aspettiamo che il Governo intervenga prima che ci scappi la tragedia irreparabile" è l’appello conclusivo che arriva da parte di Staurenghi. A dare man forte alle forze dell’ordine riminesi, a partire dai primi di luglio, sono arrivate le nuove unità di carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza: 330 divise, i cosiddetti rinforzi estivi, schierati dal ministero dell’Interno su richiesta della prefettura di Rimini. Rinforzi importanti, ai quali però dovrebbe affiancarsi - come evidenziato nelle scorse settimane dal Sap (Sindacato autonomo di polizia) - l’esigenza di "trovare una soluzione definitiva per il periodo precedente e successivo alle aggregazioni estive oramai ridotte a due mesi (luglio e agosto)".