"Non c’è rimando al Ventennio"

"La statua raffigura Giulio Cesare, non Mussolini". Spiega Alessandro Carboni, bolognese che però frequenta molto spesso Rimini. "Sinceramente non conoscevo la storia così approfonditamente e per questo occorrerebbe mettere almeno una targa affianco a Giulio Cesare per spiegarne la natura. Certo però capisco che la statua sia un dono del Duce alla città, ma a parte questo a parer mio non c’è altro rimando al Ventennio. Sicuramente ci sarà a chi darà fastidio l’eventuale scelta di ricollocarla in un luogo così significativo come piazza Tre Martiri, ma non la vedo una questione così grave. Passeggiando per la città non mi darebbe fastidio".