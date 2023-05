Non c’è solo il mare Gite scolastiche: è boom di studenti all’assalto dei musei

Non solo mare e sole. Rimini sempre più bella seducente, oggetto del desiderio per gli appassionati di storia, arte, cultura. In particolare, ma non solo, gli studenti delle gite che hanno pacificamente invaso il centro storico nei primi quattro mesi di quest’anno. Lo confermano i numeri legati ai viaggi di istruzione, alle attività didattiche e quelli degli ingressi ai musei, tornati, nel quadrimestre iniziale del 2023, sopra i livelli pre pandemici. Un vero e proprio boom. Il Museo della Città e la Domus del Chirurgo hanno registrato un forte aumento degli ingressi con finalità didattiche e scolastiche, dati trainati dalla grande attrattività dei due luoghi per le scuole nel periodo delle gite primaverili: in Museo sono stati 7.724 e alla Domus 1.406 i giovani accolti dalle attività didattiche comunali. "Eccellente", sottolinea Palazzo Garampi, anche il numero delle visite scolastiche autonome, rispettivamente 1.768 e 789.

"Il numero totale – continua l’amministrazione comunale – segnala un pieno ritorno alla normalità rispetto alla difficile età pandemica, superando i dati del 2019 quando la somma dei due siti per quanto riguarda gli ingressi con finalità didattiche e scolastiche nei primi 4 mesi era complessivamente 7.543". E la primavera verosimilmente proseguirà con altri numeri rilevanti: fino a giugno, tra Domus e Museo, ci si prepara ad accogliere 210 gruppi scolastici (con una previsione di circa 4.400 studenti) a preparare 67 laboratori (previsti 1.407 ragazzi), mentre le prenotazioni di gruppi scolastici autonomi sono 41 (previsti 861 giovani)".

"I dati confermano che il cuore antico di Rimini, simboleggiato dalla Domus del Chirurgo, rappresenta ancora un elemento di attrattività straordinaria, soprattutto per il mondo della scuola", dice il direttore dei Musei Giovanni Sassu. Grande interesse anche per la proposta didattica del Fellini Museum. Distribuiti in quasi 100 classi, sono stati oltre 2.600 gli studenti che lo hanno frequentato nel primo quadrimestre del 2023. Nel complesso il 30% degli oltre 2600 studenti proviene da fuori provincia. "Il lavoro con le scuole richiede tempi lunghi di semina – commenta il responsabile del Fellini Museum Marco Leonetti –. E se per un qualsiasi museo nato da poco quella della didattica è una delle attività più delicate da imbastire, per un museo sul cinema, un’arte che non è inserita nel percorso curriculare di alcun indirizzo scolastico, l’impresa è ancora più necessaria e attuale. I risultati fino ad ora raccolti sono stati per noi molto soddisfacenti e incoraggianti. E’ un ottimo inizio".

Mario Gradara