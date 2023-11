‘Non c’è un pianeta B’, l’ambiente al centro. Al Supercinema spunti sulla sostenibilità

Ancora una volta l’arte si mette a servizio della cura per l’ambiente. Raccogliere i rifiuti per strada in giro in tutta Italia, per quelli di Keep Clean and Run, è diventata infatti una vera storia da raccontare, oltre che ovunque nel Belpaese, anche sul palco del Supercinema di Santarcangelo. Non c’è un pianeta B, in scena domani (ore 21), mira proprio a sensibilizzare il pubblico invitandolo a una lotta in favore della salvaguardia del pianeta.

Insomma, quella prospettata dallo spettacolo per il pubblico, è un’opportunità unica con cui riflettere sull’importanza della sostenibilità ambientale e sulle azioni che vanno intraprese per proteggere l’ambiente. Al centro del racconto entra a pieno titolo il tema dei rifiuti abbandonati e anche l’invenzione del ‘plogging’, ovvero la pratica di raccogliere i rifiuti stessi proprio mentre si fa jogging. Lo spettacolo teatrale è a cura di Roberto Cavallo.

E sua è l’idea, scaturita nel 2015, di correre nelle strade d’Italia – appunto – pur ripulirle il più possibile. Ad accompagnare l’opera teatrale c’è anche la musica della Quadrilla Folk Band, gruppo musicale pinerolese forte di un’esperienza di lunga data in difesa dell’ambiente. La regia dello spettacolo è di Oliviero Corbetta, mentre le scenografie sono riservate ad Alessandro Cane. Lo spettacolo, infine, è prodotto da Ricrea.

A. g. c.