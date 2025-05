"Non chiudete il distaccamento dei vigili del fuoco in zona sud"

Il futuro del distaccamento dei vigili del fuoco nella zona di Rimini sud è finito pure tra i banchi del consiglio comunale. Ieri sera il gruppo di maggioranza (Pd, Idee in Comune, Gruppo Misto, Cattolica Futura) ha presentato una mozione per sostenere l’amministrazione comunale nel tentare di scongiurarne la chiusura, anche se temporanea: "Recentemente – si legge nella mozione – è stato lanciato un forte grido di allarme per la carenza di organico, con conseguenti ripercussioni su tutto il territorio della nostra provincia, al punto che durante il periodo estivo la continuità operativa del nostro distaccamento locale dei vigili del fuoco potrebbe non essere garantita. Cattolica durante il periodo estivo arriva a raggiungere le 80.000 presenze, inoltre tale distaccamento ha competenze operative anche nei Comuni limitrofi ed in occasione di emergenze importanti anche nei vicini comuni marchigiani. Considerato che anche il distaccamento stagionale di Bellaria Igea Marina quest’anno rischia un’ulteriore riduzione del periodo di apertura, aggravando così il soccorso nella nostra provincia, chiediamo a sindaco e giunta di mettere in atto tutti gli strumenti di loro competenza per richiedere con decisione al ministero degli Interni un pronto intervento per garantire la continuità operativa del nostro locale distaccamento dei vigili del fuoco". Da ricordare che negli anni scorsi l’amministrazione comunale di Cattolica ha messo a disposizione l’ex-scuola elementare Carpignola come sede provvisoria del distaccamento, poi trasferendo tale sede in via Lombardia, destinando pure il terreno di via Bizet, nell’area artigianale, ad una futura sede definitiva dei vigili del fuoco.

Luca Pizzagalli