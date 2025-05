"Non chiudete la piscina". Raccolte 1.300 firme

"Non chiudete la piscina comunale al Flaminio". Le voci che nel corso dei mesi sono diventate sempre più insistenti, su una chiusura dell’impianto nel momento in cui la nuova piscina di Viserba sarà completata, hanno generato un movimento spontaneo tra gli utenti. "La petizione è nata in modo naturale - raccontano i fruitori dell’impianto -, arrivando in poche settimane a 1.300 firme che abbiamo provveduto a protocollare in municipio nei giorni scorsi. A firmare sono stati cittadini, famiglie, associazioni sportive e utenti della piscina comunale. Nel documento si chiede con determinazione che l’impianto non venga chiuso". L’ipotesi di smantellare la ‘comunale’ non sarebbe solo una voce. "Lo stesso assessore allo Sport aveva presentato questa possibilità". Ma chi da tempo si tuffa nella vasca della piscina comunale non ha alcuna intenzione di dire addio al vecchio impianto per spostarsi a Viserba. "Sappiamo che l’impianto è datato, risale addirittura al 1972. Per un suo mantenimento è necessario intervenire. Ma esistono anche bandi regionali per l’impiantistica sportiva a cui attingere per rinnovarlo". In questa vasca che conta appena cinque corsie utilizzabili, sono davvero tante le persone e le associazioni che la frequentano. "Mediamente 300 al giorno, 70mila presenze circa ogni anno tra cui bambini, studenti, anziani, atleti e persone con disabilità. non dimentichiamo inoltre che qui fanno attività tantissimi studenti del centro studi della Colonnella. La sua chiusura rappresenterebbe una grave perdita per l’intera città". Ciò non significa che i firmatari siano contro l’impianto di Viserba. "Siamo ovviamente contenti che la città abbia un nuovo impianto dedicato al nuoto, ma riteniamo debba aggiungersi e non sostituire l’attuale". La petizione non chiede solo di mantenere in vita uno spazio entrato nella storia recente della città, "quello che non possiamo accettare è che uno spazio tanto importante venga chiuso senza un confronto trasparente con la cittadinanza. La piscina è un bene comune". Secondo i firmatari, l’eventuale chiusura non sposterebbe l’utenza a Viserba, "semmai avremmo tante persone che guarderebbero al Garden e a Riccione", ma cambierebbero anche i costi per gli utenti e le famiglie. "Siamo disponibili a collaborare con le istituzioni per individuare alternative alla chiusura e ribadiamo la necessità di tutelare il diritto allo sport e alla salute per tutti".

Andrea Oliva