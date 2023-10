"Nessun ridimensionamento. Mai la direzione generale dell’Ausl Romagna ha presentato progettualità che contenessero un ‘taglio netto, dimezzamento’ di personale impiegato per le attività di continuità assistenziale". L’azienda replica al documento che sta maturando all’interno del personale della guardia medica che ad oggi considera una cinquantina di sanitari. L’Ausl Romagna parla di "un piano che prevede un potenziamento dell’assistenza territoriale in linea con l’importante e graduale percorso di riposizionamento delle attività previsto dal DM 772022, approvato nell’ambito della conferenza socio-sanitaria territoriale della Romagna il 31 luglio e presentato a tutti i professionisti, anche nella seduta del 26 settembre a Pievesistina". Si tratterebbe di "una riorganizzazione, improcrastinabile e doverosa risposta del sistema sanitario regionale al mutato quadro epidemiologico e di bisogni assistenziali della popolazione per incrementare efficienza e prossimità dei servizi territoriali". Il cambiamento "si attuerà gradualmente e tramite la più ampia partecipazione di tutte le rappresentanze professionali. L’investimento in atto sul territorio della Romagna vede infatti la individuazione di una vera e propria rete di servizi e professionisti, integrati tra loro e coordinati con la centrale unica 116-117 che, come detto anche sopra, è prevista e definita nel DM 772022. All’interno di questa rete opereranno i nuovi centri CAU (Centri di Assistenza territoriali alla urgenza di bassa complessità), le nuove equipe UCA (Unità di Continuità assistenziale), la rete capillare degli ambulatori dei Mmg, supportati da una nuova dotazione tecnologica e strumentale e i medici dei servizi di Continuità assistenziale".

Per l’Ausl non ci saranno tagli, ma riorganizzazione e potenziamenti. "L’Azienda intende infine dare la massima attenzione alla formazione del personale da impiegare e si rende costantemente disponibile alle suggestioni che possano in qualche modo orientare e migliorare le ipotesi di sperimentazioni in atto".