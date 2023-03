"Non ci sono parcheggi In estate sarà caos"

A Cattolica le opposizioni puntano il dito contro la carenza oramai evidente di parcheggi in zona mare e non solo. "Nella prossima estate, senza parcheggi, la situazione sarà pesante. La stagione si annuncia difficile – conferma Marco Cecchini, consigliere Lega – e la prova del fuoco sarà a Pasqua. Commercianti, esercenti, albergatorie residenti sono preoccupati, non mancheranno certamente le proteste. Un problema immenso, quello dei parcheggi, che creerà danni pesanti all’economia cittadina e che necessita di una urgente soluzione. Sappiamo bene che in previsione futura ci sono progetti di parcheggi, ma è soprattutto ora che servono soluzioni". Che per Cecchini devono essere immediate. "Ci sono clienti che entrano nei negozi del centro con l’ansia di una multa perché non sanno dove parcheggiare l’auto. E non tutti possono spostarsi in bicicletta. Non si può andare avanti così". Ed ecco la proposta: "Si trasformi da subito il parcheggio dietro il municipio – prosegue Cecchini – che oggi è destinato solo all’amministrazione comunale e al personale dell’ente pubblico. Di sera e nei fine settimana questo spazio in centro è chiuso con la sbarra. Aspettiamo fiduciosi che tale prospettiva venga portata in consiglio comunale poiché sono sicuro che avrebbe un voto unanime".

Sulla stessa lunghezza d’onda in tema di parcheggi anche il Movimento 5 Stelle con il proprio coordinatore provinciale, l’ex sindaco Mariano Gennari: "L’attuale amministrazione comunale ha bocciato totalmente la nostra proposta di creare un polmone per la sosta con il parcheggio interrato in piazza Roosevelt – dice Gennari – ma ora ci ritroviamo con una zona a mare senza posti auto e senza una soluzione adeguata ad una città turistica come la nostra. Questa amministrazione comunale naviga a vista e non si rende conto del problema. Dopo aver bocciato le nostre proposte non abbiamo ascoltato progetti di città con una programmazione ad ampio raggio. Stanno ancora inaugurando progetti pensati ed avviati dalla nostra amministrazione".

