"Non conta l’età, ma la voglia di mettersi in gioco"

"Non conta l’età, conta la voglia di mettersi in gioco. A 53 anni, il beach tennis mi fa sentire vivo ogni giorno". Matteo Zannoni, ex calciatore e preparatore atletico bellariese, oggi è uno dei volti più noti del beach tennis italiano. Lo ha dimostrato questo mese, trionfando ai Campionati italiani over 40, dove, insieme a Michele Mariotti, ha superato avversari blasonati con una vittoria che sa di impresa. Il suo percorso, però, è fatto di sudore, passione e qualche sconfitta che gli ha insegnato a rialzarsi. Zannoni è stato premiato in municipio dal sindaco Giorgetti e dal vicesindaco Grassi.

Quando ha capito che il beach tennis sarebbe diventato parte importante della sua vita?

"Lo sport fa parte di me. Ho giocato per anni a calcio, sono stato preparatore atletico e insegno educazione fisica. Quando ho smesso con il pallone, ho trovato nel beach tennis una nuova sfida per continuare a vivere l’adrenalina del gioco ma senza contatto fisico".

Può raccontare le emozioni vissute durante la finale dei Campionati italiani?

"Eravamo sfavoriti, gli avversari avevano esperienza internazionale. Assieme a Mariotti, ci abbiamo messo cuore, agonismo e quella voglia di non mollare mai che mi caratterizza dai tempi in cui giocavo a calcio. Quando impieghi tutte le tue energie, puoi battere anche chi è più forte tecnicamente".

Nel 2023, lei e sua moglie Sarka avete raggiunto la finale nel doppio misto. Com’è condividere la vita e il campo?

"Giocare con il proprio partner è bello ma anche difficile. In campo non c’è pazienza e ogni errore pesa. Una volta, durante un match, abbiamo avuto una discussione così accesa che gli avversari sono rimasti scioccati. Poi, però, abbiamo vinto".

C’è un episodio che ha segnato il suo percorso sportivo?

"Uno dei miei primi tornei: sconfitta 6-0, senza appello. Lì ho capito che dovevo migliorare. Oggi gioco sia tornei open che campionati. A volte perdo, a volte vinco. Ma il viaggio vale sempre la pena".

Bellaria è la sua casa. In che modo ha influenzato la sua carriera? Quale messaggio vuole mandare alle nuove generazioni di atleti?

"Da piccolo, nell’ambiente calcistico, ho avuto allenatori che erano maestri di vita. Oggi cerco di restituire qualcosa di bello ai giovani del territorio. È fondamentale, in qualsiasi sport, non prendersi troppo sul serio e divertirsi".

