"Non dimentichiamo le fasce più deboli"

La sindaca di Cattolica Franca Foronchi si è rivolta ai cittadini per il terzo Natale del suo mandato, con un messaggio di speranza e vicinanza soprattutto ai deboli. "Questo periodo di festa ma anche di bilanci – ha scritto la sindaca – è un momento in cui si riflette su quello che è stato fatto e con la mente si è già proiettati verso il nuovo anno. Abbiamo messo in campo tanti progetti e ci stiamo impegnando al massimo per realizzarli e per rendere la nostra città ancora più bella. In questi giorni, Cattolica vestita festa è un gioiellino, è accogliente e coinvolgente. Ecco, per questo Natale voglio augurarvi e augurarci che questo clima di serenità entri nelle case di tutti noi". E ancora: "Stiamo investendo tanto in misure a favore delle famiglie, dei genitori, degli studenti, dei bambini, delle fasce più deboli. Perché nessuno deve rimanere indietro. Il mio pensiero va anche a chi si trova in difficoltà in questo momento, a chi non ha lavoro, a chi è solo, a chi è ammalato. Spero che questo Natale rinsaldi ancora di più lo spirito della solidarietà, quella solidarietà, quella capacità di rimboccarci le maniche che è nel Dna di noi romagnoli. Vi auguro di trascorrere insieme a quelli che vi sono più cari delle feste di serenità", ha concluso la prima cittadina.