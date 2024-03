"Non è stato facile conciliare l’azienda, la famiglia e la casa"

Lascio o non lascio? Anche Claudia, impiegata nel settore logistico in una grande azienda di Rimini, ha dovuto affrontare il dilemma. "Ho più di 50 anni e sono mamma di un 17enne. Quando vedo dei bambini mi tornano alla mente i ricordi di quando Samuele era piccino: non so proprio se tornerei indietro per vivere quegli anni. Ricchi di tenerezza, di scoperta, di esperienze uniche e speciali, ma anche di tanta fatica. Non è stato facile conciliare lavoro, famiglia e casa. Penso che l’Italia non sia un Paese per famiglie e bambini. Per una donna è una bella sfida a ‘tetris’: gli aiuti economici e i servizi per le famiglie non sono tanti, o almeno non lo erano. Quando mio figlio era piccolo ho dovuto scegliere: continuare a lavorare full time e trovare una baby sitter o chiedere un part time per stare col bambino al pomeriggio? Ho scelto il part time, ma così non ho potuto più ricoprire ruoli di responsabilità in azienda".

Come ha gestito il rientro al lavoro dopo la maternità, anche se con orario ridotto?

"Sono stata fortunata, in quanto la mia azienda ha un nido interno e Samuele ha potuto fruirne. A pagamento, certo, ma molto comodo e intimo, con pochi bambini. D’altronde gli asili nido pubblici non bastano per tutti. Eppure alle mamme viene chiesto di rientrare al lavoro quando il bambino non ha ancora un anno di vita. E poi, se il piccolo sta male bisogna prendere un permesso dal lavoro, non pagato. Oppure un giorno di ferie per accompagnarlo a una visita".

Se potesse tornare indietro sceglierebbe la carriera?

"No. Col part time ho potuto trascorrere tanto tempo con mio figlio. Vederlo crescere, assistere alle sue scoperte, accompagnarlo ai compleanni e alle attività ricreative è stato meraviglioso".

m. c. m.