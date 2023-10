Non è un bel Souvenir. Il Tar non fa sconti al bar simbolo del porto: "Abusi da demolire"

Via la veranda, ritenuta abusiva. Da demolire anche un’altra parte del locale, usata per la cucina e i bagni, così come i parapetti esterni. Rischia parecchio il bar Souvenir, lo storico locale del porto di Rimini, dopo la sentenza del Tar che ha rigettato il ricorso della società di gestione dell’attività, condannandola anche a a pagare 2mila euro di spese legali al Comune. Il contenzioso con Palazzo Garampi si trascina da quasi vent’anni, e il verdetto dei giudici ha riconosciuto come legittima l’ordinanza di demolizione delle strutture abusive emessa, nel 2017, dagli uffici del Comune.

Tutto parte dalla richiesta di sanatoria per la veranda esterna e le altre strutture. Nel 2004 il Comune nega il condono. Parte la battaglia legale al tribunale di Rimini, che respinge il ricorso. Da qui la decisione di portare il caso davanti al Tar, che però (con la sentenza depositata nei giorni scorsi) ha rigettato il nuovo ricorso e condannato la società a pagare le spese legali al Comune. "Ma non ci fermiamo qui – assicura l’avvocato Luigino Biagini, legale dei gestori del Souvenir – Faremo sicuramente appello al Consiglio di Stato, convinti che il Comune debba dare una risposta. I gestori del locale da anni chiedono, invano, di poter riqualificare l’attività", regolarizzando in questo modo il locale. Il Souvenir "rientra tra le attività date in concessione nella cosiddetta area del ’triangolone’ del porto, che il Comune di Rimini ha acquisito dal Demanio alcuni anni fa. Qualsiasi progetto di riqualificazione passa dallo sviluppo di quell’area. E i gestori aspettano da anni risposte".

Per quanto riguarda i manufatti considerati abusivi, che hanno permesso al Souvenir di ampliarsi negli anni, ricorda Biagini che "la questione è simile a quelle di altre attività della zona del porto". Alcune, come noto, sono state poi – parzialmente o in toto – demolite e ricostruite. È il caso del bar dalla Jole o del ristorante dai Marinai, dov’è stato realizzato e inaugurato un anno fa il il nuovo locale Avamposto. Secondo i legali del bar Souvenir c’erano le condizioni per ottenere il condono, ma il Comune ha evidenziato come la documentazione presentata per la sanatoria fosse incompleta. Adesso per il Souvenir c’è il concreto rischio della demolizione per le parti dichiarate abusive. Rischio che la società proverà a scongiurare facendo ricorso al Consiglio di Stato.

Manuel Spadazzi