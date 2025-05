"Non è una vendetta . Adesso cambiamo anche il nome della villa"

"La revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini da parte del Comune di Riccione è un atto che condivido in pieno". Non ha dubbi lo storico Daniele Susini, ex presidente dell’Anpi provinciale, tra le collaborazioni quella prestigiosa con il museo ’Memoriale della Shoah’ di Parigi.

Perché concorda?

"Semplicemente, si tratta di dare nuova linfa ai princìpi repubblicani. Dai quali si evince la totale incompatibilità della cittadinanza onoraria a Mussolini, responsabile delle leggi razziali del 1938, delle violenze degli anni precedenti al 1922, delle leggi fasciste e molto altro".

Qualcuno obietta che revocare la cittadinanza comporti il rischio di ’dimenticare’ un pezzo di storia. Come la vede?

"Non si tratta di una vendetta postuma. Nè di cancellare la storia. Che va invece studiata e approfondita".

Ma?

"Si tratta di rimettere sul binario corretto le istituzioni, a partire dalla cittadinanza onoraria. Ventennio fascista e la guerra vanno non certo dimenticati ma al contrario rimessi al centro degli studi. E vanno risconosciuti gli atti nefasti e le responsabilità del fascismo".

Nefasto ma non unico regime totalitario del Novecento.

"Il giudizio non può che essere di totale condanna di tutti i totalitarismi, stalinismo compreso. Anche i crimini di Stalin e del comunismo vanno studiati e, ovviamente, condannati".

Ritiene che ci siano altre situazioni su cui intervenire?

"Sarebbe opportuno revocare l’intitolazione di Villa Mussolini: è apologetico, s’immagini Villa Hitler o Villa Stalin. Andrebbe riportata al nome originario, Villa Margherita. Con una plancia illustrativa che ne racconti le vicende anche del periodo fascista".

Le risulta se anche Rimini avesse conferito la cittadinanza onoraria al Duce?

"Sospetto di sì. Con la collocazione della statua di Giulio Cesare donata da Mussolini nel 1933, di fatto il Duce ’prese possesso’ della città. Parrebbe strano non gli avessero conferito la cittadinanza".