"Non è uno svago ma un’ossessione"

"Non ho mai capito il fascino del gioco d’azzardo – dice Giovanna Baldazzi -. Anche qui a Rimini, come in tutte le altre città, vedo che molte persone si lasciano trasportare dalle luci delle slot machine, dalle scommesse o dai semplici Gratta e Vinci. Il problema è che molti non sanno darsi un limite, ci sta una volta ogni tanto, lo faccio anche io, ma di far sfociare tutto in una dipendenza. Poi si vedono i pochi fortunati che vincono magari uno e due milioni con un biglietto da pochi euro. Sono veramente pochi questi fortunati, al contrario degli altri che invece perdono denaro. È triste vedere come alcune persone vadano a spendere gli ultimi soldi in giochi sapendo di non poter vincere".