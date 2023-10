"Non ero ubriaco e non andavo troppo forte. L’incidente causato da un guasto alla vettura"

"E’ stato un guasto elettronico a farmi perdere il controllo dell’auto. Non viaggiavo a velocità elevata". È la versione del giovane coinvolto nello spettacolare incidente avvenuto mercoledì sera in via Bastioni settentrionali. Dopo aver sbandato, l’uomo ha centrato con la vettura (una Ranger Rover evoque) uno dei pali della luce. La macchina si è cappottata. Uscito per fortuna illeso, l’uomo è stato sottoposto dai vigili all’etilometro, risultando avere un tasso alcolemico elevato. Ma il test non è stato validato perché l’etilometro presentava problemi. Così il giovane, che lavora nelle forze dell’ordine, ha chiesto e ottenuto di effettuare gli esami in ospedale: ancora non sono noti gli esiti.

"Io non ero affatto ubriaco – assicura lui – Avevo solo bevuto una birra. Ho sbandato a causa di un problema all’auto, questo mi ha impedito di riprendere il controllo. Il palo della luce ha fatto da catapulta, facendo capottare l’auto". L’uomo non ha riportato ferite ("sono uscito da solo dalla macchina"), i danni alla vettura invece sono ingenti. Lui è deciso a far eseguire una perizia sulla macchina.