"Non fermeranno le pale ma l’impatto va ridotto"

"L’impianto eolico? E’ già stato deciso. Adesso è importante ragionare insieme". Le parole della presidente di Federalberghi Rimini, Patrizia Rinaldis, non sono un arrendersi alle pale. C’è la consapevolezza che il no a prescindere all’impianto eolico in mare arrivati a questo punto non porti da alcuna parte. Il progetto è sul tavolo del ministero, unico ente che può approvarlo. Già in precedenza politici e amministrazioni avevano rinunciato alla linea dura, preferendo cercare di entrare nelle dinamiche di approvazione tramite le osservazioni al progetto, con la speranza di allontanare il più possibile le pale dalla costa. Ieri Patrizia Rinaldis dal tavolo dell’incontro pubblico organizzato dal Pd a Riminiterme, davanti a circa 200 persone tra cui tanti albergatori e bagnini, ha reclamato la necessità che al tavolo delle decisioni "sul come farlo" vengano coinvolte anche le forze produttive del territorio, a partire da quelle turistiche. Ed ha lanciato una sorta di monito alla Regione e all’assessore Vincenzo Colla quando ha chiesto un impegno deciso per minimizzare l’impatto delle 51 pale in mare sull’economia turistica. "Non si può paragonare questa area ad altre nel Paese. Quante presenze turistiche fa Taranto? Se ci viene chiesto un sacrificio, e lo facciamo, allora è necessario arrecare il minor danno possibile alla nostra economia". Il sacrificio di cui parla la presidente è pesante, "dovremo rivedere i bei tramonti che i nostri turisti vedevano dal monte San Bartolo", ha ribadito strappando un sorriso amaro. Il primo elemento su cui viene chiesto un impegno forte è senza dubbio quello della distanza. "Oggi in Italia ci sono 64 progetti di eolico in mare e sono tutti oltre le 12 miglia, alcuni a 40 e sono per giunta galleggianti". Da qui il richiamo agli enti, Regione in primis "per attivarsi, cosa necessaria prima di digerire la medicina. Qui c’è una economia che vive di turismo". Di compensazioni ha parlato la presidente dell’assemblea regionale Emma Petitti. "Elemento fondamentale che la legge nazionale prevede è il finanziamento di un fondo da parte del soggetto realizzatore vincolato al ripristino dei luoghi alla fine della vita utile produttiva dell’aimpianto. Dalla transizione ecologica non si può derogare, è bene contemperare gli interessi generali rispetto alla necessità di cedere l’energia alla rete con gli interessi e i vantaggi di un territorio che vive di turismo e bellezza, nell’avere un vantaggio competitivo e cioè nell’abbattimento dei propri costi di dipendenza energetica". Per i relatori non si può fermare la transizione energetica, come ha ribadito il parlamentare Andrea Gnassi dicendo che sulle energie rinnovabili bisogna correre e in sei, sette anni avremmo energia pulita.

Andrea Oliva