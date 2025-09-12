Non gira la ruota: "Presenze calate del 20%"

"Noi abbiamo risentito parecchio, un calo di circa il 20 per cento. Luglio è stato praticamente inesistente, agosto pure: la stagione è partita tardi, e solo a settembre, grazie agli eventi, abbiamo visto un po’ di movimento. Ma il gap perso nei mesi cruciali non si recupera". Così Mattia Tamassia, gestore della ruota panoramica di Bellaria Igea Marina, traccia un bilancio amaro di un’estate che non ha rispettato le aspettative. La ruota è approdata a Bellaria nel 2023 e da allora è diventata un punto fermo dell’estate cittadina, svettando sulla piazzetta Capitaneria di Porto come icona turistica. Quest’anno l’impianto ha iniziato a girare il 23 maggio e si fermerà domenica 21, accompagnando un calendario fitto di eventi e iniziative.

Il bilancio, tuttavia, non è isolato: gli albergatori parlano di un meno 7% di occupazione ad agosto rispetto al 2024, mentre il luna park storico della città stima un calo del 30%. Segnali di un turismo più frammentato, con famiglie che non restano più una settimana intera ma concentrano le vacanze in due o tre giorni. Inflazione e prezzi crescenti hanno fatto il resto, comprimendo la capacità d’acquisto delle persone.

"Abbiamo ospitato tanti stranieri, soprattutto da Francia, Belgio e Svizzera, ma anche famiglie italiane. Le cabine speciali – dalla vip alla pet-friendly fino a quella per disabili – ci hanno permesso di accogliere chiunque, senza esclusioni", racconta Tamassia. E non sono mancati i momenti di richiamo. "Ferragosto con il consueto pienone, le serate di Onde di vino, l’appuntamento con il Gusto del Porto – racconta Tamassia –. Abbiamo sperimentato anche un evento legato agli alberghi, con biglietti al 50% per i loro ospiti: un’idea che in futuro potremo riproporre". Ma, ammette il gestore: "non bastano singole giornate fortunate a sollevare una stagione intera". La ruota resta comunque un tassello importante dell’identità bellariese. Un simbolo che di fronte a un bilancio difficile, continua a guardare dall’alto i cambiamenti di un turismo che chiede – sempre più – di essere ripensato.

Aldo Di Tommaso