"Non ha l’agibilità": il Comune chiude un hotel vicino a viale Pinzon

L’hotel, un piccolo tre stelle vicino a viale Pinzon, a Igea Marina, attualmente è chiuso. Ma i nuovi titolari non potranno iniziare la stagione, fino a quando non metteranno in regola la struttura. Il Comune di Bellaria Igea Marina in questi giorni ha notificato ai gestori il divieto di prosecuzione dell’attività a causa di alcune difformità edilizie che non sono stati mai regolarizzate. L’ordinanza è stata emessa l’altro ieri.

Il provvedimento è stato adottato in seguito ai controlli effettuati dagli uffici comunali dopo il cambio di proprietà. Dai documenti è emerso che i vecchi proprietari, che avevano chiesto e ottenuto il condono in seguito ad alcuni lavori di ristrutturazione, non hanno completato tutte le procedure. Mancano ancora i certificati di conformità edilizia e agibilità. Documenti necessari per poter perfezionare l’iter del condono. Più volte l’amministrazione aveva sollecitato i vecchi proprietari a mettersi finalmente in regola. Al Comune era stata chiesta una proroga, ma poi i documenti non sono stati consegnati. Un problema non da poco, e che adesso dovranno essere nuovi proprietari a risolvere.

Nel frattempo l’amministrazione ha emesso l’ordinanza con la quale ha vietato l’attività ricettiva nella struttura. Provvedimento che resterà valido fino a quando non saranno consegnati tutti i documenti che attestano l’agibilità dell’hotel. I nuovi proprietari si sono già mossi per mettere in regola la struttura, e riuscire così ad aprire l’albergo per la stagione estiva. Alla polizia locale di Bellaria Igea Marina ora il compito di vigilare sull’albergo, affinché la struttura riapra i battenti soltanto quando sarà effettivamente in regola.