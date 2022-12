"Non ho mai aggredito mia moglie"

Cronaca

Neonata ’fantasma’ lasciata al Colosseo: la mamma è in carcere, lei viveva in roulotte

Procura in campo per ricostruire il viaggio della bimba di due mesi arrivata a Rimini senza identità e certificato di nascita. Alla vigilia di Natale il nonno l’ha affidata all’Ausl e ora si trova con la sorellina in una casa-famiglia della Papa Giovanni