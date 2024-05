Non imparava il Corano, prende a frustate il figlio. Assolto: mancava la querela

Rimini, 11 maggio 2024 – Era finito a processo con l’accusa di aver maltrattato, tra il 2012 e il 2020, il figlio minorenne, arrivando addirittura a prenderlo a frustrate con il cavo del caricabatterie del telefono, rimproverandolo perché non capiva l’arabo e non riusciva ad imparare i versetti del Corano. L’imputato, un cittadino senegalese di 46 anni da quasi 20 trapiantato nel Riminese, è però riuscito ad evitare la condanna.

I giudici del Collegio di Rimini, nel corso dell’ultima udienza svoltasi l’altro ieri, hanno infatti derubricato l’ipotesi di reato - maltrattamenti in famiglia - in percosse e ingiuria, emettendo quindi una sentenza di non luogo a procedere in assenza di querela di parte.

La Procura aveva chiesto per l’uomo, difeso dall’avvocato Viviana Pellegrini, una condanna a 5 anni di reclusione. La battaglia legale sembra però essere solo all’inizio. L’ex moglie del 46enne, pur non avendo mai presentato denuncia contro il marito, si è costituita parte civile insieme all’avvocato Martina Montanari. Quest’ultima non esclude ora un ricorso in Appello.

"Non possiamo ritenerci soddisfatti dall’esito del processo – dice l’avvocato Montanari – in quanto il minore ha riportato dei gravi traumi a seguito dei maltrattamenti che ha dovuto subire per colpa del padre. Non possiamo accettare, da un punto di vista etico e morale, che simili comportamenti restino impuniti e per questo andremo avanti per la nostra strada. Usare la violenza come forma di educazione dei figli, nel 2024, è anacronistico".

Lo straniero si è sempre giustificato sostenendo che non era sua intenzione maltrattare il figlio, ma di tenere molto alla disciplina e che quelli da lui utilizzati erano gli stessi metodi educativi diffusi nel suo paese d’origine. Per questo motivo l’avvocato della difesa, Viviana Pellegrini, aveva chiesto una riqualificazione del reato in abuso di mezzi di correzione. L’indagine, affidata dalla Procura ai carabinieri, era scattata in seguito alle segnalazioni fatte da alcuni medici dell’ospedale che avevano avuto in cura il bambino.

Affetto da una patologia congenita, durante una visita il bambino aveva dato segnali di un profondo malessere, che non erano sfuggiti ai dottori. Ai quali aveva confidato che il padre molto spesso lo insultava e picchiava, arrivando a frustarlo.

Stando alle varie testimonianze raccolte, il senegalese non esitava a offendere il figlio ("sei uno stupido, un imbecille"). Lo faceva soprattutto quando il bambino si rifiutava di studiare il Corano e impararlo in lingua araba. Per il senegalese, questo era davvero inammissibile. Per questo lo picchiava e, a volte, lo frustava utilizzando cavi dei caricabatterie del telefono e altri oggetti, sempre stando alla ricostruzione degli inquirenti.