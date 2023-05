"Non incassata indennità da un milione"

"Oltre un milione di euro, dovuto, ma non ancora incassato". Con quella dei residenti di Sant’Andrea in Besanigo monta anche la rabbia di Coriano futura, la civica di opposizione. "La nostra amministrazione comunale, unico caso in tutta la provincia, non è stata ancora in grado di incamerare da Atersir le indennità per gli anni 2021 e 2022. Complessivamente la somma congelata supera ampiamente il milione di euro (600mila all’anno), il tutto per via della non completa rendicontazione da parte dell’amministrazione comunale delle opere realizzate con l’indennità nel quinquennio 2017-2021. Ancora una volta i corianesi pagano lo scotto dell’immobilismo di un’amministrazione comunale che si dimostra carente anche dal punto di vista della trasparenza. Resta poi da capire quanto sia stato effettivamente realizzato, dal 2012 ad oggi, per la frazione di Sant’Andrea, una delle più esposte all’inceneritore". Poi le criticità sulle strade che per Coriano futura interessano varie vie tra cui "via della Repubblica all’altezza della piazza Giovanni Falcone, fino alle condizioni pietose in cui versa il tratto compreso tra via Rio Melo e via della Repubblica all’altezza dell’ex Torre Folk".