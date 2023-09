Non mantiene i figli e picchia la moglie: allontanato da casa

Non solo si rifiutava di mantenere la moglie e i quattro figli minorenni, preferendo sperperare altrove i soldi guadagnati, ma addirittura - se la povera compagna si azzardava a dire qualcosa - non esitava a metterle le mani addosso, picchiarla e minacciarla di morte. Vessazioni che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, sarebbero andate avanti per quasi otto anni, fino a quando la donna - esasperata - si è decisa a raccontare tutto alla polizia di Stato. Nel registro degli indagati è stato così iscritto il nome di un cittadino senegalese di 51 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia e di aver più volte aggredito la madre dei suoi figli, anche alla presenza degli stessi minorenni. Nei confronti dell’indagato il gip del tribunale di Rimini, accogliendo le richieste del pm, ha disposto il divieto di avvicinamento alla vittima.