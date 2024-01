"Non mi ritiro per il caso Fileni"

"Non mi ricandido a sindaco a causa della vicenda Fileni, ma per lasciare spazio alle future generazioni di amministratori". E’ la replica di Marcello Fattori, sindaco di Maiolo, a pochi mesi dalle prossime elezioni amministrative. Fattori, come tutti i primi cittadini di comuni di piccole dimensioni, potrebbe ricandidarsi a vita ma ha già detto di no. "I maiolesi sono con me e vorrebbero che partecipassi alle nuove elezioni, al contrario di quanto detto da tanti in questi giorni _ continua Fattori _ Sul caso Fileni non ho fatto nulla di sbagliato, mi sono ritrovato davanti una scelta, oltretutto obbligata, perché i diritti dei privati non possono essere calpestati. Ho ricercato per quattro lunghi anni, la migliore sostenibilità ambientale, paesaggistica, del benessere degli animali e sono convinto del buon risultato finale. La Valmarecchia non può e non deve morire ma sviluppare anche progetti imprenditoriali come questo. La questione Fileni sarebbe una buona ragione per ricandidarmi non per non farlo". Lui però continua a non avere dubbi: "Voglio lasciare spazio ad altri. Ci sono diverse persone, anche giovani, che tengono al nostro paese e vogliono lavorare per amministrare Maiolo". Fattori è alla guida di Maiolo da tre mandati: ha iniziato a fare il sindaco nel 2009 e ha vinto per tre volte consecutive le elezioni. Ad oggi Maiolo per le prossime amministrative 2024 dovrà trovarsi un nuovo candidato sindaco. Fattori conferma: "Al momento è ancora presto per parlare della formazione di un nuovo gruppo e di una nuova lista. Se ne parlerà nei prossimi mesi. Ma non è detto che i componenti dell’attuale consiglio comunale non possano riproporsi".

r.c.