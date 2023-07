"Non possiamo restare al palo"

"E’ impensabile rimanere fermi dal punto di vista della programmazione e promozione turistica per mesi", premette Alfredo Rastelli, presidente di Confcommercio. "Diviene necessario avviare un confronto con l’amministrazione e la commissaria". E’ la stessa cosa che intende fare Cna con Marco Mussoni. "Noi, e penso anche le altre categorie economiche, siamo disponibili a un confronto con gli apparati del Comune, dal dirigente ai funzionari, per capire quali margini ci sono. Noi potremmo impegnarci nel trovare sponsor per arrivare a produrre risultati per la città". Insomma, la battaglia politica e legale che si è aperta con il ricorso al Tar, la conseguente sentenza di annullamento delle elezioni, il ricorso al Consiglio di Stato e l’annuncio della sentenza per il 10 ottobre, non solo ha alzato il livello di preoccupazione tra le categorie, ma ha anche alzato il livello di consapevolezza della necessità di muoversi in prima persona per la città.

"Nell’ultimo incontro con la commissaria avevamo posto anche il problema degli eventi di Natale", precisa Rastelli, mentre Mussoni ribadisce come Rita Stentella "ci abbia spiegato il suo compito, per il quale non sono previste azioni amministrative di natura straordinaria". Per quanto il turismo viva di straordinarietà e occasioni da cogliere al volo, soprattutto per gli eventi, in municipio c’è una struttura apposita che di anno in anno ha un proprio budget per sostenere eventi e promozione. Esistono poi azioni condivise con realtà sovra comunali come Visit Romagna e l’Apt.

"E’ importante, arrivati a questo punto - riprende Mussoni -, capire con i dirigenti comunali

e quali margini abbiamo e come muoverci". Questo è possibile "se viene aperto un canale di comunicazione e confronto - ribatte Rastelli -. Noi lo abbiamo detto fin da subito: il nostro obiettivo è fare tutto il possibile per sostenere la città in questo periodo". Un ruolo importante potrebbe svolgerlo Federalberghi che sta già lavorando ai possibili scenari per non lasciare trascorrere i prossimi mesi nel silenzio.

"Gli aspetti da considerare sono diversi - riprende Mussoni -. E’ importante condividere un tavolo con le associazioni ed anche i comitati, ad esempio, che possono proporre iniziative ed eventi. Riccione resta un brand forte e va sfruttato. Per quanto ci riguarda la nostra disponibilità è massima". Per il momento si guarda all’autunno con le manifestazioni che le federazioni sportive potrebbero portare in città, e al prodotto Natale, divenuto un appuntamento storico. "Noi siamo pronti a sederci a un tavolo - chiude Rastelli -, per cercare di portare a casa risultati per la città".

Andrea Oliva