Non raccoglie i bisogni del cane e prende a sputi le guardie ecologiche intervenute

Rimini, 19 novembre 2023 – Tutto è partito da una reprimenda mal digerita dal padrone di un cagnolino che aveva appena ’scaricato’ i propri bisogni vicino allo specchio d’acqua antistante il Castel Sismondo, in piazza Malatesta. A richiamare il padrone dell’animale, un riminese di 70 anni, è stata venerdì pomeriggio una delle due guardie ecologiche volontarie (Gev) che passeggiavano in quel momento in centro città. I due volontari, notando appunto il padrone del cagnolino cercare di allontanarsi senza raccogliere le feci del proprio animale, lasciandole dunque nel mezzo di piazza Malatesta vicino allo specchio d’acqua, gli si sono dunque avvicinate invitandolo a tornare sui propri passi e adoperarsi per rimediare allo sporco abbandonato a terra.

A questo punto però, il richiamo non sarebbe andato proprio giù al 70enne, che di contro si è scagliato contro le due guardie ecologiche e ne ha aggredita una sputantole ripetutamente in volto. L’episodio non è passato inosservato e la guardia ecologica ha poi sporto denuncia nei confronti del 70enne a seguito dell’aggressione subita.

Quanto accaduto alle due guardie ecologiche volontarie ha provocato un forte sdegno anche nella stessa amministrazione di Rimini, che ha pubblicamente condannato il gesto di violenza e "inciviltà" del 70enne riminese e, "nell’esprimere la massima solidarietà e vicinanza alle due persone aggredite, ricorda che quello delle Guardie ecologiche volontarie è un servizio svolto in completa gratuità, nel più puro spirito del servizio collettivo", ha scandito il Comune di Rimini.

Quella del corpo dei Gev infatti è una presenza e un impegno che si estende in tutto il territorio provinciale, con funzioni diversificate che vanno dalle informazioni alla cittadinanza ai controlli nelle aree verdi e nelle zone fluviali, con la vigilanza relativa per contrastare il rischio di inquinamento del terreno o i versamenti irregolari nei fiumi. Fino appunto alla sorveglianza della nettezza urbana, con contrasto ai trasgressori come il 70enne che ha ignorato le feci del proprio cane abbandonandole in piazza.

Ora, seguirà l’iter giudiziario che le due guardie ecologiche volontarie hanno avviato con la denuncia/querela presentata ieri alla stazione dei carabinieri di Rimini nei confronti del 70enne che li ha presi a sputi dopo il richiamo.