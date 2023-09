"Non rassegnamoci al dolore cronico"

’Dolore cronico. Le ombre della cura, i bisogni da garantire’: domenica 1° ottobre si celbera a Rimini come nell’intero Belpaese la 15esima Giornata internazionale ’Cento città contro il dolore’. L’iniziativa a livello nazionale è della Fondazione Isal e farà tappa in numerose piazze d’Italia con medici, infermieri e volontari per sensibilizzare i pazienti sul tema. Obiettivo: dare voce ai bisogni delle persone colpite da dolore cronico, con la collaborazione di medici specialisti, infermieri e cittadini volontari, tutti impegnati in iniziative di promozione e informazione nonché in consulenze e visite gratuite nelle due location cittadine, ovvero piazza Cavour e l’Ina Casa.

In Italia sono 13 milioni le persone che convivono con dolori cronici come mal di schiena ed emicrania, 200 milioni in tutto il mondo. Nevralgie, endometriosi, vulvodinia, fibromialgia, esiti da trauma o da interventi chirurgici, emicrania, herpes zoster, neuropatia diabetica, sono solo alcuni nomi di patologie che causano un dolore quotidiano e persistente. Ma sono ancora molti gli ostacoli nel riconoscimento dello stato di cronicità della malattia, perché non sempre una diagnosi riesce a dimostrare un nesso diretto con la presenza di un dolore fisico costante. Per non far sentire soli chi è affetto da dolori cronici, Isal ha organizzato l’iniziativa che avrà luogo in molte città italiane. Troppo spesso questi pazienti "sono lasciati soli nell’identificare i percorsi di cura. Bisogna sensibilizzare ancora oggi gli specialisti di altre discipline ad indirizzare i pazienti verso un centro di terapia del dolore deputato alla cura del dolore complesso o cronico, verso il quale non ci si deve rassegnare", afferma il presidente della fondazione William Raffaeli. "Bisogna sensibilizzare ancora di più i cittadini e i medici sul fatto che moltissime delle patologie dolorose croniche possono essere curate", aggiunge. "La Fondazione Isal rappresenta una realtà preziosa per Rimini dice l’assessore alle politiche per la salute Kristian Gianfreda – verso la quale, voglio rinnovare i ringraziamenti da parte dell’amministrazione comunale. Anche a seguito del generale invecchiamento della popolazione, quello delle malattie croniche è un tema destinato a cambiare sempre di più la morfologia della sanità e la maniera di prendersi cura di chi purtroppo ne soffre. Proprio per questo, come territorio di Rimini, stiamo investendo su un modello di erogazione dei servizi socio sanitari integrato, di prossimità e capace di passare da un approccio ‘assistenziale’ a quello di ‘presa in carico’ del paziente. Le Case di Comunità, in tal senso, costituiranno una risposta fondamentale.

Dal 2007 è testimonial della Fondazione Isal l’attore Fabio De Luigi, così come ne sono ambasciatrici le ex ministre della sanità Livia Turco e Mariapia Garavaglia.