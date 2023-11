Non riesce ad evitare l’impatto con un tir: grave automobilista

Forse è rimasto abbagliato dal sole e non è riuscito ad evitare l’impatto con un grosso tir che proveniva dalla direzione opposta. È in condizioni estremamente critiche il cittadino bulgaro di 59 anni, residente in Valmarecchia, coinvolto in un brutto incidente avvenuto ieri attorno alle 7.15 in corrispondenza dell’intersezione tra la via Uffogliano e la strada provinciale Marecchiese, nel territorio di Novafeltria. La sua macchina, una Fiat Punto di colore grigio, è stata trascinata per alcuni metri dal mezzo pesante dopo, fino a schiantarsi contro un palo della luce. La parte anteriore della macchina è andata quasi completamente distrutta mentre l’automobilista è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. L’allarme è scattato immediatamente facendo accorrere sul posto un’ambulanza del 118, oltre ad una squadra dei vigili del fuoco e al personale della polizia stradale di Novafeltria e dei carabinieri. Agli agenti della Stradale il compito di occuparsi dei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica, anche se non dovrebbero esserci grossi dubbi su come sono effettivamente andate le cose. Il 59enne, a quell’ora, stava scendendo da Uffogliano. Giunta all’altezza dell’ingresso su via Marecchiese, in direzione mare, la sua macchina si è scontrata con il tir che procedeva verso Rimini ed è stata trascinata fino ad andare a sbattere contro il palo della luce.

Le condizioni dell’automobilista sono apparse fin da subito estremamente critiche, tanto che si è deciso di allertare l’eliambulanza da Ravenna. Una volta stabilizzato, il ferito è stato caricato a bordo dell’elimedica che è ripartita in direzione dell’ospedale Bufalini di Cesena. Fino a ieri l’automobilista era ancora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione del nosocomio cesenate. La prognosi al momento è riservata. L’incidente, nel quale non sono stati coinvolti altri veicoli a parte la Punto e il tir, ha causato lunghe code in entrambe le direzioni a causa dell’orario di punta.