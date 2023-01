"Non ’riminizziamo’ le colline con insediamenti industriali"

"Concordo con il grido d’allarme del presidente Sadegholvaad, tema che avevo sollevato nel mio mandato. Ma dico che non possiamo ’riminizzare’ le colline, non si possono fare insediamenti industriali a raffica per ripopolare l’entroterra".

L’ex presidente della Provincia, sindaco di Gemmano, Riziero Santi, frena.

Cosa non la convince?

"Il valore aggiunto della Valmarecchia e della Valconca è l’ambiente. Più che pensare a nuovi insediamenti produttivi è necessario puntare alla rigenerazione e al riutilizzo dell’esistente".

C’è tanto da ’recuperare’?

"Nell’intera provincia di Rimini, non mi riferisco solo alle vallate, ci sono oltre cento capannoni inutilizzati. La soluzione non è costruirne di nuovi".

Nel concreto, che fare?

"Il tema è quello della parità di benefici, bisogna far sì che i nuovi strumenti urbanistici, come il piano territoriale di area vasta che è in fase di elaborazione, e i piani urbanistici dei Comuni, prevedano alternative ecologicamente sostenibili e compatibili senza standardizzare il territorio. Se un Comune montano accoglie una nuova area, il beneficio economico deve essere ripartito anche sugli altri. Per evitare che ciascuno voglia un nuovo insediamento produttivo, nuocendo all’ambiente".

Altri interventi possibili?

"Quel che serve per frenare la fuga dalle colline, che riguarda più la Valmarecchia della Valconca, più vicina alla costa, sono strade, banche, uffici postali, negozi che vendano di tutto e offrano anche servizi pubblici. Ma anche, ad esempio, la possibilità di recuperare le case ex coloniche come residenze per i figli dei proprietari, senza speculazioni nè cubature in più, per evitare che se ne vadano".