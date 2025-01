Non risponde al telefono, i parenti danno l’allarme: anziana trovata morta nel suo appartamento

Macabra scoperta ieri a Rimini, in zona Celle, dove una donna di 91 anni, Vera Marconi, è stata trovata morta nel suo appartamento in via dell’Edera. A dare l’allarme sono stati i suoi famigliari. L’avevano sentita l’ultima volta sabato, poi più nulla. Ieri mattina sono andati a casa sua temendo le fosse accaduto qualcosa. Ma la donna non rispondeva né al campanello né al telefono e la porta era chiusa da dentro. Sul posto, intorno alle 9,30, sono intervenuti i vigili del fuoco, chiamati dai parenti dell’anziana. I pompieri hanno sfondato la porta dell’abitazione e hanno trovato la donna stesa a terra in bagno. Ai sanitari del 118, accorsi sul posto, non è rimasto altro da fare che constatare il decesso dell’anziana. A stroncare la donna è stato quasi certamente un malore. In via dell’Edera è arrivata anche una pattuglia della polizia di Stato, per condurre i rilievi. Pochi dubbi sulle cause della morte: l’anziana ha accusato un malore che si è rivelato fatale. Per questo, molto probabilmente, non verrà disposta l’autopsia.