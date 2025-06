Non risponde al telefono: lo trovano morto in casa

L’hanno trovato morto in casa. Quando i vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la porta, allertati dagli amici dell’uomo, per lui non c’era più niente da fare. La tragedia è avvenuta ieri a Sassofeltrio. La vittima è un uomo di 53 anni, gravemente disabile, che viveva solo. A dare l’allarme alcuni amici: dovevano passare a prenderlo a casa, per portarlo fuori a pranzo, ma lui non rispondeva al telefono. Dopo aver tentato più volte di contattarlo, inutilimente, hanno temuto il peggio e dato l’allarme. I loro sospetti erano fondati. Intorno alle 12,45 i vigili del fuoco e il 118 sono arrivati a casa del 53enne. Una volta aperta la porta, la macabra scoperta: l’uomo era morto da ore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il medico legale, che ha accertato come il decesso sia avvenuto per cause naturali.