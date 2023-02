Non scherziamo, la nostra Piada va rispettata

(...) La Piada era della famiglia contadina, e si accompagnava alle erbe di campagna quando c’erano, e se rimaneva serviva da colazione alle quattro del mattino.

Farina, acqua, sale e un pizzico di strutto. Punto e basta.

Poi ognuno la fa come vuole, ci potete mettere anche il cacao o la farina di grilli, ma non venitemi a raccontare che in Europa dobbiamo scimmiotare tutte le pataccate che ci vengono proposte.

All’Expo di Milano 2015 abbiamo presentato il manifesto della Piada e l’allora sindaco di Coriano e oggi senatrice della Repubblica, Domenica “Mimma” Spinelli, ha dato dimostrazione di come si “tira” la Piada confortata dalle “arzdore” di Passano e Pedrolara. Così è se vi pare. Rurali sempre.

Enrico Santini