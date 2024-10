"Non serve un nuovo market"

Un no al supermercato che nascerà sulle ceneri della vecchia questura arriva da Confcommercio. "Noi non siamo d’accordo con l’apertura del punto vendita, ma di sicuro non la ostacoleremo – spiega il presidente Gianni Indino –. Non c’è la necessità, ma tutti devono avere il diritto di svilupparsi senza però intaccare il tessuto imprenditoriale della zona. Per questo ne prendiamo atto e andiamo avanti. Certamente il supermercato darà nuovi posti di lavoro, ma allo stesso tempo se ne perderanno altrettanti nei negozi di vicinato che ne subiranno la concorrenza. Nascerà un graduale impoverimento delle botteghe che hanno oltretutto una valenza sociale".