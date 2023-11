Non si ferma all’alt: semina il panico tra Misano e Cattolica

Non si ferma all’alt degli agenti e scappa a tutta la velocità, seminando il panico tra le strade di Cattolica e Misano. Una follia che costerà cara al 38enne riminese che, ieri mattina, ha impegnato per ore la polizia stradale in un lungo inseguimento, proseguito poi anche a San Marino dove la gendarmeria si è messa sulle sue tracce. Alla fine lui, capendo di averla fatta veramente grossa, è tornato a casa in macchina con alcuni amici. Ad attenderlo c’erano gli agenti della polizia stradale, che l’hanno denunciato e hanno elevato multe per un importo complessivo di oltre 3mila euro nei suoi confronti.

L’inseguimento è iniziato a Misano. Erano passate da poco le 11,30 quando una pattuglia della polizia stradale, tramite il Targa system, si accorge che la moto guidata dal 38enne, una vecchia Kawasaki 750, è sprovvista di revisione. I poliziotti gli intimano l’alt, ma lui, anziché fermarsi, accelera e scappa a folle velocità. La pattuglia prova a seguirlo, ma perde le sue tracce. Nel frattempo gli agenti hanno già diramato l’allarme, e così poco dopo i colleghi di un’altra pattuglia incrociano l’uomo a bordo della Kawasaki a Cattolica, in via Emilia Romagna. Gli agenti lo riconoscono subito, si mettono a inseguirlo, ma il centauro ne combina di tutti i colori per non essere fermato: sorpassa con manovre spericolate le auto, passa addirittura con il rosso a un semaforo, corre a tutto gas fino a sfiorare i 200 km orari. E sulla via Litoranea, a Misano, riesce di nuovo a far perdere le sue tracce.

Gli agenti non demordono: tramite il targa system sono riusciti a risalire alla sua identità e si presentano così a casa sua, a Rimini. Lui non c’è, ma c’è la moglie, a cui spiegano cos’ha combinato. Lei lo chiama al telefono, lui le racconta di essere a San Marino e gli agenti avvertono la gendarmeria, che non riesce a individuarlo. Passa ancora un po’ di tempo e lui si presenta finalmente a casa. È senza moto: l’ha lasciata a San Marino, così come il casco e il giubbotto da motociclista. È tornato in macchina, accompagnato dai suoi amici. Alla richiesta di spiegazioni da parte degli agenti, il centauro ammette di aver perso la testa. Una bravata che gli costerà molto cara: oltre alla denuncia, dovrà pagare una sfilza di multe per un ammontare di oltre 3mila euro.