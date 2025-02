Non si ferma l’ondata di furti: "I cittadini ora hanno paura"

Non si ferma l’ondata di furti a San Marino. Dopo Borgo Maggiore e Cailungo a essere stata presa di mira dai ladri è stata Dogana. Medesime le modalità utilizzate dai malviventi. Che in casa si intrufolano, o cercano di intrufolarsi, in pieno giorno. E spesso anche con i proprietari in casa. Come successo nella giornata di ieri a Dogana Bassa dove alle forze dell’ordine sono stati denunciati diversi furti. Uno di questi non andato a segno. A tenere al sicuro i proprietari di casa è stato il chiavistello della porta d’ingresso dell’appartamento. Poi le urla della proprietaria che si trovava all’interno hanno fatto il resto, facendo scappare i malviventi.

Sempre nella stessa zona, giorni prima, agli agenti era stata segnalata la forzatura delle porte tagliafuoco dei garage. Risalendo verso Borgo Maggiore i ladri sono riusciti a scappare con il bottino svaligiando una casa a schiera in zona Brandolina. I proprietari si sono accorti della visita sgradita solo giorni dopo facendo ritorno a casa. I ladri in quel caso sono entrati da una porta finestra e sono riusciti ad aprire la cassaforte con un flessibile. Insomma, a San Marino l’allarme furti torna a farsi sentire forte. Spaventando i cittadini.

"C’è forte preoccupazione – dicono da Alleanza Riformista – Diversi episodi di criminalità sono stati segnalati nella zona di Dogana. Fanno seguito ad episodi recenti in cui alcuni malviventi hanno tentato di introdursi nelle case anche in pieno giorno ed in presenza di chi le abitava. Torraccia, Borgo Maggiore, Domagnano, Cailungo alcune delle zone più colpite, talvolta approfittando del buio e della scarsa illuminazione. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, rafforzando ulteriormente la collaborazione con le forze di polizia delle zone limitrofe, per un’azione ancor più efficace".

Questa recente ondata di furti "è un qualcosa che si ripete nel tempo – dicono dal partito di maggioranza – e riaccende il dibattito sulla sicurezza nel territorio sammarinese e sulla necessità di mettere a disposizione delle forze dell’ordine gli strumenti tecnologici più avanzati sia per la prevenzione che per la repressione dei furti nelle abitazioni".

A questo proposito, Alleanza Riformista propone "una revisione del Codice penale, sia per l’inasprimento delle pene per i soggetti responsabili del misfatto di furto nelle abitazioni private, che per dare una ancor più efficace facoltà di legittima difesa nelle abitazioni da parte di chi subisce un’effrazione. Non ultimo l’introduzione del processo per direttissima nei casi di arresto in flagranza o quasi flagranza di reato. È indispensabile ed urgente agire per garantire la sicurezza dei cittadini e delle loro abitazioni".