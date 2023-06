"Non si può sempre sparare a zero su tutto"

"Il partito dei criticoni è sempre scatenato. Sui social c’è gente che sembra non abbia altro da fare da mattina a sera. Ma non solo. Il sindaco secondo me ha perfettamente ragione: non si può solo sparare a zero di continuo su tutto. Certo, sono stati fatti anche degli errori, ma non c’è dubbio che in questi anni Rimini è cambiata in meglio, dal Parco del Mare al centro storico. Se qualcuno poi ha proposte migliorative le faccia, ma il lamento fine a se stesso non serve a niente". Parla Gabriele Bernardi, albergatore di Viserba, titolare del Vista Mare, albergo a conduzione familiare.

Cosa si può migliorare, la Ztl h 24 a Rimini nord, un tema che la tocca da vicino?

"I turisti chiedono zone senza auto, tocca capirlo. Non vanno bene le macchine che passano nel salotto. Hanno fatto il Comitato Punto e a Capo per cancellare tutto ciò, roba da pazzi".

C’è chi ha lamentato la concomitanza del concerto zero di Vasco Rossi con Rimini Wellness.

"Magari averne di più di sovrapposizioni di eventi come quelle. Magari avere code e traffico. Vorrebbe dire che siamo tornati a lavorare come ai bei tempi. Dopodiché chiaro che la viabilità va curata e migliorata, ma basta sparare sul pianista, basta col peggio va meglio va".

Come sta andando la stagione?

"Buona partenza col ponte del 2 giugno con gli eventi, che andrebbero estesi anche a Rimini nord, poi un mese nero. E non è colpa dell’alluvione soltanto. Comunque a luglio e agosto richieste e prenotazioni sono buone. Noi siamo pieni come albergo, e anche tanti altri colleghi. Inutile fare ora i bilanci di fine estate".