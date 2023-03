"Non siamo la Riviera del tutto gratis"

Benedetto Vasco. Non ha dubbi Gianni Indino, il presidente di Confcommercio e del Silb (il sindacato dei locali da ballo): con l’operazione che ha permesso a Rimini di ospitare il ritorno di Vasco Rossi "il nostro territorio ha imboccato la strada auspicata. Come negli anni ’70, quando la nostra Riviera era la sede abituale dei concerti dei più grandi cantanti dell’epoca". Per Indino è una svolta importante, anche per togliersi di dosso l’etichetta "della Riviera di Rimini come il territorio dove è tutto gratis". Finalmente "si organizzano grandi eventi e concerti a pagamento. Oggi Rimini con una serie di eventi importanti, da Vasco Rossi a Gianni Morandi, da Checco Zalone a Biagio Antonacci, senza dimenticare le serate della Rimini beach arena e altri appuntamenti che preso saranno annunciati, diventa una meta di grandissimo richiamo". Questo, precisa Indino, "non significa rinunciare agli eventi gratuiti, che restano necessari in periodi determinati momenti dell’anno e per veicolare la promozione del territorio. Ne è un esempio la Notte rosa, che ci riporterà in tv in prima serata". Chiarito questo, "la parola d’ordine per rilanciare il turismo è qualità. Tutti dobbiamo alzare l’asticella". E pertanto "una parte degli hotel e delle attività sui viali delle Regine deve fare i conti con un mercato che non accetta più i compromessi e vuole qualità anche nelle strutture con poche stelle".